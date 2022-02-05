Катар поставил Европу в неудобное положение из-за жестких условий по поставкам газа

Доха, 5 февраля. Руководство Европейского союза, чтобы избежать покупку газа у России, обратилось за помощью к Катару. Однако в ответ Брюссель получил ряд условий, которыми Доха ставит объединение в неудобное положение.

Первым требованием Катара от Евросоюза является наложение моратория на реверс газа в страны, не состоящие в ЕС. Доха не намерена давать возможность дополнительного заработка Польше или другой стране на перепродаже голубого топлива Киеву.

Во вторых Катар выдвинул то же условие, что и Россия — контракты на долгосрочной основе. Поставки газа по требованию Брюсселя Доху не устраивают, так как это не выгодно в части планирования.

Третьим условием катарские эмиры назвали прекращение антимонопольного следствия в отношении страны, которое стартовало в 2018 году. Тогда в Еврокомиссии начали подозревать Доху в нарушении правил свободной торговли в рамках ЕС, пишет «Слово и Дело».

Пока европейские регуляторы тормозят введение трубопровода «Северный поток — 2», «Газпром» заключил с Китаем соглашение по поставкам голубого топлива в Поднебесную. Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков отметил, что этот договор не отразится на транзите сырья в ЕС.