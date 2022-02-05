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День Агафия Полухлебника: какие трагедии сулило наблюдение за падающими звездами 5 февраля

Общество
День Агафия Полухлебника: какие трагедии сулило наблюдение за падающими звездами 5 февраля
planetarium-moscow.ru  /  Пресс-служба Московского планетария

Москва, 5 февраля. Память Агафия Полухлебника почитают православные верующие 5 февраля. На Руси этот праздник был «днем забот» и добрых вестей, однако некоторые приметы все же сулили горе и трагедии.

Так, если человек в этот день смотрел на падающие звезды, то семью ждала большая беда — в скором времени один из близких умирал. Запрещалось также танцевать — это навлекало на человека несчастье. Строго соблюдалось и правило, согласно которому нельзя было лежать без дела. Лень в праздник Агафия Полухлебника каралась тяжелыми проблемами со здоровьем, передает Пятый канал.

Сидеть без дела в этот день у крестьян и не получалось, ведь в домах и амбарах затевали грандиозную уборку. Чистили двор и даже животных. Кроме того, пересчитывали оставшиеся заготовки и корм для скотины. У хороших хозяев оставалась ровно половина — этого хватало до нового урожая.

Существовали и свои приметы на этот день. Солнце в зените предвещало теплую весну, а крик синиц, напротив, сулил морозы. То же значил и подъем воды в реках.

Если в старину узнавали погоду по знакам природы, то в современных реалиях люди привыкли ориентироваться на прогнозы синоптиков. Так, ранее петербуржцев предупредили о сильном ветре — до 15 метров в секунду. МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» призвало горожан соблюдать бдительность и осторожность.

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