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Тело погибшего при сходе лавины на Сахалине достали из-под снега

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 08:37
Происшествия
Тело погибшего при сходе лавины на Сахалине достали из-под снега
wikipedia.org

Южно-Сахалинск, 5 февраля. Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов в Углегорске Сахалинской области. Поисковые работы проходили на территории ООО «Солнцевский угольный разрез».

Сотрудники МЧС завершили операцию по поиску людей в 14:35 (06:35 по московскому времени). В поисковых работах принимали участие 77 человек и 12 единиц техники. Одного человека удалось найти живым, в настоящее время он передан медикам. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Утром 5 февраля в Сахалинской области произошел сход лавины, в результате чего два человека оказались под снежными завалами. Это были работники угледобывающего предприятия, которые выполняли инженерные работы.

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