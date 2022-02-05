Тело погибшего при сходе лавины на Сахалине достали из-под снега

Южно-Сахалинск, 5 февраля. Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов в Углегорске Сахалинской области. Поисковые работы проходили на территории ООО «Солнцевский угольный разрез».

Сотрудники МЧС завершили операцию по поиску людей в 14:35 (06:35 по московскому времени). В поисковых работах принимали участие 77 человек и 12 единиц техники. Одного человека удалось найти живым, в настоящее время он передан медикам. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Утром 5 февраля в Сахалинской области произошел сход лавины, в результате чего два человека оказались под снежными завалами. Это были работники угледобывающего предприятия, которые выполняли инженерные работы.