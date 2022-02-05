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DPA: Украина озвучила Германии свои пожелания касательно военной помощи

Армия
DPA: Украина озвучила Германии свои пожелания касательно военной помощи
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Берлин, 5 февраля. Украина отправила Германии письмо с перечнем пожеланий того, что именно она бы хотела получить от страны из военной помощи. Соответствующие сведения следуют из материала агентства dpa.

При этом ранее немецкий канцлер Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок подчеркивали, что поставки вооружения на Украину недопустимы. Однако новое правительство ФРГ состоит из трех партий. Киев хочет, чтобы Берлин предоставил ей военные корабли и современные системы противовоздушной обороны.

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — написало агентство в Twitter.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране будут сформированы подразделения по защите территорий. Однако местные жители раскритиковали данную идею, подчеркнув, что это начнет гражданскую войну.

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