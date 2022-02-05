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Объем потребления российского дизельного топлива вырос в США зимой

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 06:42
Экономика
Объем потребления российского дизельного топлива вырос в США зимой
pixabay.com

Вашингтон, 5 февраля. Зимнее похолодание вынудило США впасть в зависимость от дизельного топлива из России. Это связано не только с погодными условиями, но и с проблемами, возникшими у других поставщиков.

Только в феврале текущего года американская сторона получит свыше 1,55 млн баррелей дизельного топлива из России, передает Bloomberg. Соответствующий показатель станет максимальным с 2019 года. На сегодняшний день это составляет почти четверть от общего объема импорта.

Иностранные аналитики отметили, что Россия заняла лидирующую позицию в снабжении мира нефтью. США при этом особенно сильно зависят от импорта дизеля. Это обусловлено ежегодным падением мощностей по переработке нефти из-за нерентабельности и сокращением запасов дизельного топлива до минимальных показателей за последние восемь лет.

Страны Европы в следующем году могут столкнуться с газовыми проблемами. Это связано со стремительным опустошением газовых хранилищ на территории региона.

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сша импорт дизель
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