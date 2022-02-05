Анонимные угрозы вынудили Игоря Талькова приобрести оружие незадолго до смерти

Москва, 5 февраля. Жизнь музыканта Игоря Талькова оборвалась в 1991 году на роковом концерте. До этого, как выяснили следователи, певец получал анонимные угрозы.

В попытках защитить себя Тальков приобрел газовый пистолет стоимостью пять тысяч рублей. На концерт он взял его для самообороны, однако предотвратить свою смерть у него не получилось. Новые подробности были выяснены после возобновления расследования спустя 30 лет, передает «Пятый канал».

По версии следствия, во дворце спорта «Юбилейный» в тот день между Тальковым, охранником Игорем Малаховым и директором Валерием Шляфманом возник конфликт. Первоначально подозреваемым по делу проходил телохранитель. Однако недавно следователи заподозрили Шляфмана. При этом вызвать в суд его не получилось — уже давно Валерий проживает в Израиле.

Близкие и родные Талькова также считают, что виноват в убийстве именно Шляфман. Причем сделал он это, по мнению многих, не случайно, как считали ранее, а намеренно.

«Я не думаю, что это была случайность. Это было хорошо запланированное, задолго спланированное дело. К этому всему готовилось. Разогнали весь коллектив», — высказался бывший директор звезды Андрей Блинов.

В свете новых подробностей юрист Талькова намерена потребовать у правозащитников переквалифицировать одну из статей. Семья Игоря хочет, чтобы Шляфмана судили по делу об убийстве с особой жестокостью.

Родные певца также не исключают, что подробности дела могла скрыть Азиза. Об этом сообщила адвокат Нина Аверина.