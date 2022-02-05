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Политолог Вакаров: союз Киева с Лондоном и Варшавой так и остался на уровне деклараций

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 06:18
Политика
Политолог Вакаров: союз Киева с Лондоном и Варшавой так и остался на уровне деклараций
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Киев, 5 февраля. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер- министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Правительства Польши Матеушом Моравецким закончилась «очень негативным результатом». Об этом заявил политолог Василь Вакаров.

Так называемый союз «УПА»1 (Украина, Польша, Англия) остался на уровне деклараций, отметил эксперт. При этом по результатам встречи Киев получил совсем не то, что хотел. Об этом передает портал «Украина.ру».

«По сути никаких итогов приезд Бориса Джонсона не дал. В Украине ждали, что…вместе наше руководство договорится с ними, будет заключено соглашение. Мы ждали, что это будет политический альянс, возможно, с уклоном в военно-политическую сторону», — отметил Вакаров.

По словам политолога, какие-либо документы не подписывались. Кроме того, даже речи не шло о создании политического союза. Это все наталкивает на вывод, что «что-то пошло не так», заключил эксперт.

Киевский политолог Даниил Богатырев ранее отмечал, что подобный союз был бы для Зеленского ошибкой. По его словам, это привело бы Украину к гибели.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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