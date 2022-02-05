Политолог Кедми: развитие военных технологий дало России абсолютное преимущество перед США

Москва, 5 февраля. Модернизация армии и развитие военных технологий обеспечило России полное преимущество перед США. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Сегодня Москва повергает Вашингтон в шок своей непримиримостью в вопросах, касающихся интересов России. Более того, если потребуется, у РФ есть возможности, чтобы подтвердить свою позицию реальными действиями. Эксперт уверен, что Белый дом лишился былого влияния, а вместе с ним и способности разрешать крупные мировые вопросы.

«Развитием военных технологий Москва достигла своей цели – она получила абсолютное превосходство в стратегических вооружениях», — сообщил Кедми.

Нельзя забывать, продолжил эксперт, что репутации и влиянию США угрожают переговоры по гарантиям безопасности. Если в итоге победу одержит российская сторона, то Вашингтон безвозвратно утратит свои позиции, а лидирующее место в геополитике единолично займет РФ, рассудил Кедми.

Ранее политолог назвал развертывание дополнительных сил США в Европе на фоне требований России по безопасности «игрой с огнем». Он также заявил, что Москва и Пекин вместе способны «устранить угрозу» со стороны США и НАТО.