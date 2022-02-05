Украина предложила Азербайджану воспользоваться газовыми хранилищами страны

Киев, 5 февраля. Руководство Азербайджана может взять в пользование газовые хранилища у Украины. С таким предложением выступил заместитель министра энергетики страны по европейской интеграции Ярослав Демченков.

Об этом он сообщил в ходе восьмого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора в Баку. По его мнению, использование украинских ПГХ поможет Азербайджану нарастить поставки голубого топлива в Европу.

«Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион. Так же, как и завершение строительства Южного газового коридора, эта задача потребует совместных усилий», — сообщил Демченков.

Ранее стало известно, что Украина может начать импорт газа из Венгрии уже в следующем году. Министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что мощность транзита составит около 42 млн кубометров в сутки.