Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 07:21
07:00
Происшествия
Полицейским пришлось стрелять по колесам нарушителя во время погони в Иркутске
06:55
Армия
DPA: Украина озвучила Германии свои пожелания касательно военной помощи
06:47
Происшествия
Подруга убитой Мисс-Кузбасс рассказала о ее поисках после внезапного «отъезда в Дубай»
06:42
Экономика
Объем потребления российского дизельного топлива вырос в США зимой
06:42
Общество
Анонимные угрозы вынудили Игоря Талькова приобрести оружие незадолго до смерти
06:30
Общество
Врач Лысенко: в скором времени уровень антител к COVID-19 можно будет не измерять
06:18
Политика
Политолог Вакаров: союз Киева с Лондоном и Варшавой так и остался на уровне деклараций
06:18
Политика
Политолог Кедми: развитие военных технологий дало России абсолютное преимущество перед США
06:17
Экономика
Украина предложила Азербайджану воспользоваться газовыми хранилищами страны
06:15
Общество
Клиенты российских банков становятся жертвами мошенников вне зависимости от личных качеств
Все новости

Украина предложила Азербайджану воспользоваться газовыми хранилищами страны

Экономика
Украина предложила Азербайджану воспользоваться газовыми хранилищами страны
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 5 февраля. Руководство Азербайджана может взять в пользование газовые хранилища у Украины. С таким предложением выступил заместитель министра энергетики страны по европейской интеграции Ярослав Демченков.

Об этом он сообщил в ходе восьмого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора в Баку. По его мнению, использование украинских ПГХ поможет Азербайджану нарастить поставки голубого топлива в Европу.

«Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион. Так же, как и завершение строительства Южного газового коридора, эта задача потребует совместных усилий», — сообщил Демченков.

Ранее стало известно, что Украина может начать импорт газа из Венгрии уже в следующем году. Министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что мощность транзита составит около 42 млн кубометров в сутки.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Украина предложила Азербайджану воспользоваться газовыми хранилищами страны
украина азербайджан газ
Комментировать