Клиенты российских банков становятся жертвами мошенников вне зависимости от личных качеств

Москва, 5 февраля. Мошенники способны обмануть любого клиента кредитных организаций вне зависимости от его возраста или других личных качеств. Об этом свидетельствуют результаты опроса ТАСС, проведенного среди российских банков.

Однако вместе с этим, отметили представители ВТБ, среди жертв мошенников намного больше мужчин, чем женщин. Также гораздо чаще злоумышленники обманывают граждан пенсионного возраста. А представители СКБ-банка сообщили, что в основном жертвами мошенников становятся россияне среднего возраста и старше, передает ТАСС.

«Около двух лет назад атакам мошенников в основном были подвержены клиенты старшего возраста, пожилые люди. Но в настоящее время ситуация изменилась, и уже сложно выделить возрастную или социальную группу, наиболее подверженную обману со стороны мошенников», — отметили в пресс-службе «Ак Барс банка».

Однако в скором времени клиенты российских банков могут получить возможность возвращать свои денежные средства, украденные мошенниками, по обновленному механизму. Соответствующую инициативу предложили в Центробанке.