Автобус протаранил несколько иномарок на Змеиногорском тракте в Барнауле

Барнаул, 5 февраля. Автобус и как минимум три автомобиля стали участниками ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле. Авария произошла вечером 4 февраля.

Виновником аварии стал водитель пассажирского автобуса. Он не справился с управлением и повредил три автомобиля. По словам пользователей сообщества «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте», мужчина мог уснуть за рулем.

Сам же водитель утверждает, что у него не сработала педаль тормоза. Информация о пострадавших в результате столкновения не поступала, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Смертельная авария ранее произошла в Сокольском районе Вологодской области. Водитель спровоцировал столкновение со встречным автомобилем, в результате чего погибли три пассажира.