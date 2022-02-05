Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 07:21
07:00
Происшествия
Полицейским пришлось стрелять по колесам нарушителя во время погони в Иркутске
06:55
Армия
DPA: Украина озвучила Германии свои пожелания касательно военной помощи
06:47
Происшествия
Подруга убитой Мисс-Кузбасс рассказала о ее поисках после внезапного «отъезда в Дубай»
06:42
Экономика
Объем потребления российского дизельного топлива вырос в США зимой
06:42
Общество
Анонимные угрозы вынудили Игоря Талькова приобрести оружие незадолго до смерти
06:30
Общество
Врач Лысенко: в скором времени уровень антител к COVID-19 можно будет не измерять
06:18
Политика
Политолог Вакаров: союз Киева с Лондоном и Варшавой так и остался на уровне деклараций
06:18
Политика
Политолог Кедми: развитие военных технологий дало России абсолютное преимущество перед США
06:17
Экономика
Украина предложила Азербайджану воспользоваться газовыми хранилищами страны
06:15
Общество
Клиенты российских банков становятся жертвами мошенников вне зависимости от личных качеств
Все новости

Арбенина поздравила своих детей с 12-летием архивным фото во время беременности

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 06:09
Шоу-бизнес
Арбенина поздравила своих детей с 12-летием архивным фото во время беременности
Фото предоставлено организаторами мероприятия  /  пресс-служба

Москва, 5 февраля. Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина уже 12 лет является матерью двоих детей. В честь такого знаменательного события певица решила опубликовать архивное фото во время беременности.

Снимки появились на странице Арбениной в Instagram. На одном из них певица стоит анфас на последнем месяце беременности, на втором — ее новорожденные Артем и Марта. На третьем кадре запечатлены подросшие двойняшки.

«Доброе утро, страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как девять месяцев. Martie & Artie! Keep going!» — написала Арбенина в соцсети.

Арбенина поздравила своих детей с 12-летием архивным фото во время беременности
Prt Scr instagram.com / @_diana_arbenina

Арбенина родила Артема и Марту в одной из клиник США в 35-летнем возрасте. Личность отца своих детей она не раскрывает. Но по некоторым данным, им является некий американский бизнесмен. Поклонники принялись поздравлять рок-исполнительницу с радостным событием и пожелали ее семье счастья, а детям — позитивных моментов и новых знаний.

Пока Диана Арбенина выкладывает архивные фотографии своей беременности, поклонники западных музыкантов во всю обсуждают Рианну и рэпера A$AP Rocky. Пара засветилась во время прогулки. Но внимание пользователей было приковано к округлившемуся животу исполнительницы.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Арбенина поздравила своих детей с 12-летием архивным фото во время беременности
беременность фотография диана арбенина
Комментировать