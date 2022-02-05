Арбенина поздравила своих детей с 12-летием архивным фото во время беременности

Москва, 5 февраля. Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина уже 12 лет является матерью двоих детей. В честь такого знаменательного события певица решила опубликовать архивное фото во время беременности.

Снимки появились на странице Арбениной в Instagram. На одном из них певица стоит анфас на последнем месяце беременности, на втором — ее новорожденные Артем и Марта. На третьем кадре запечатлены подросшие двойняшки.

«Доброе утро, страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как девять месяцев. Martie & Artie! Keep going!» — написала Арбенина в соцсети.

Prt Scr instagram.com / @_diana_arbenina

Арбенина родила Артема и Марту в одной из клиник США в 35-летнем возрасте. Личность отца своих детей она не раскрывает. Но по некоторым данным, им является некий американский бизнесмен. Поклонники принялись поздравлять рок-исполнительницу с радостным событием и пожелали ее семье счастья, а детям — позитивных моментов и новых знаний.

Пока Диана Арбенина выкладывает архивные фотографии своей беременности, поклонники западных музыкантов во всю обсуждают Рианну и рэпера A$AP Rocky. Пара засветилась во время прогулки. Но внимание пользователей было приковано к округлившемуся животу исполнительницы.