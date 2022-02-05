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Российские Су-25СМ завершили перебазирование на аэродромы в Белоруссии

Армия
Российские Су-25СМ завершили перебазирование на аэродромы в Белоруссии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 5 февраля. Перебазированные в Белоруссию штурмовики Су-25СМ будут участвовать в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, они преодолели свыше 7 тысяч километров.

«Теперь российским летчикам предстоит изучить маршруты предстоящих полетов, отработать взаимодействие с группой руководства полетами и приступить к выполнению задач по предназначению», — отметили в военном ведомстве.

Ранее в Белоруссию на учения прибыл ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Так, для отработки маневров были перебазированы российская система ПВО дальнего действия С-400 «Триумф», дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С» и истребители четвертого поколения Су-35.

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россия белоруссия учения штурмовики
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