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Два человека могли оказаться под снегом из-за схода лавины на Сахалине

Происшествия
Два человека могли оказаться под снегом из-за схода лавины на Сахалине
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 5 февраля. Сошедшая лавина на Сахалине могла, по предположительным данным, накрыть двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

Лавина ранее сошла на реке Полтавская. На место происшествия уже направлены экстренные службы. Вместе с ними выехал также глава Углегорского района Дмитрий Цуканов.

«На территории Солнцевского угольного разреза на реке Полтавская произошел сход снежной массы, предварительно, под снегом находятся два человека. На место происшествия выехали спасатели, полиция, пожарные, а также глава Углегорского района Дмитрий Цуканов», — говорится в сообщении.

Тем временем еще две снежные лавины сошли в Сахалинской области, перекрыв проезд по участку дороги Невельск — Шебунино. Пострадавших и погибших в результате инцидента не было.

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жертвы пострадавшие сахалинская область снежная лавина
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