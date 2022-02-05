РЭО предложил дополнить перечень подлежащих к переработке товаров игрушками

Москва, 5 февраля. Товары попадают в список подлежащих к утилизации исходя из материала и длительности срока разложения. Существующий перечень следует дополнить игрушками и мебель, заявил Российский экологический оператор.

Предложения по расширению списка подготовил РЭО вместе с Минприроды России. Согласно проекту, некоторые товары практически не разлагаются, поэтому средства нужно направить на развитие инфраструктуры утилизации, пишет телеканал «360».

Публичное обсуждение предложений будет проходить до 2 марта. В список подлежащих к переработке хотят добавить фильтры для воды, игрушки, товары из бумаги и картона, деревянные изделия и материалы для плетения. Дополнительно в перечень включат столовые приборы, волоконно-оптические кабели.

«Для обеспечения 100% норматива утилизации с учетом массы выпускаемых товаров, ранее включенных в перечень и существующих мощностей переработки, требуется создание дополнительных предприятий по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год», — заявил директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

Интерес граждан к институту региональных операторов увеличился за последние два года. Согласно опросу РЭО, 73% россиянина знаю, кто предоставляет коммунальную услугу по вывозу ТКО.