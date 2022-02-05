Крупный пожар в одной из бань Нальчика попал на видео

Нальчик, 5 февраля. Огонь почти полностью охватил здание общественной бани в Нальчике. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Площадь пожара достигает 1000 квадратных метров. На видео с места происшествия запечатлена машина МЧС и несколько огнеборцев, которые пытаются потушить пламя. Кровля здания практически полностью уничтожена огнем. Информация о пострадавших не поступала.

Инцидент произошел на Кабардинской улице. Прибывшим на место спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.