Российская компания «Соллерс» ведет переговоры с Chery о масштабном партнерском проекте

Москва, 5 февраля. Руководство компании «Соллерс» обсуждает с китайской Chery возможность реализации совместного масштабного проекта. Об этом рассказали представители российской организации.

Компании обсуждают возможность развертывания совместного производства на базе УАЗ. Определить точный механизм сотрудничества «Соллерс» и Chery намерены до середины 2022 года.

Отмечается, что совместная работа китайской и российской компаний не будет ограничиваться производством автомобилей и комплектующих. Планируется также создать условия для развития новых технологий в области электрического транспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома.

Ранее стало известно, что представители российского автопрома в Казахстане могут свернуть свою деятельность в республике. Причиной этому является изменение в размере утильсбора.