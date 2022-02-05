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Российская компания «Соллерс» ведет переговоры с Chery о масштабном партнерском проекте

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 05:31
Общество
Российская компания «Соллерс» ведет переговоры с Chery о масштабном партнерском проекте
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 5 февраля. Руководство компании «Соллерс» обсуждает с китайской Chery возможность реализации совместного масштабного проекта. Об этом рассказали представители российской организации.

Компании обсуждают возможность развертывания совместного производства на базе УАЗ. Определить точный механизм сотрудничества «Соллерс» и Chery намерены до середины 2022 года.

Отмечается, что совместная работа китайской и российской компаний не будет ограничиваться производством автомобилей и комплектующих. Планируется также создать условия для развития новых технологий в области электрического транспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома.

Ранее стало известно, что представители российского автопрома в Казахстане могут свернуть свою деятельность в республике. Причиной этому является изменение в размере утильсбора.

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