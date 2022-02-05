Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 05:50
05:46
Общество
РЭО предложил дополнить перечень подлежащих к переработке товаров игрушками
05:42
Происшествия
Горьковское шоссе в Подмосковье перекрыто из-за обрушения моста
05:37
Происшествия
Крупный пожар в одной из бань Нальчика попал на видео
05:31
Общество
Российская компания «Соллерс» ведет переговоры с Chery о масштабном партнерском проекте
05:29
Происшествия
Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево
05:28
Происшествия
Житель Пермского края застрелил двух женщин в частном доме
05:28
Происшествия
Мать зверски убитой Мисс Кузбасс-2010 от горя потеряла дар речи
05:27
Происшествия
Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале
05:22
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в одной из бань Нальчика
05:21
Происшествия
Исторический отель DeSoto вспыхнул в американском штате Техас
Все новости

Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 05:48
Происшествия
Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево
Global Look Press  /  Sandro Pereira via www.imago-ima/www.imago-images.de

Москва, 5 февраля. Бригады противопожарной безопасности отправлены в аэропорт Шереметьево из-за экстренной посадки грузового борта DHL Ту-204. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Самолет вырабатывает топливо на высоте около 1 800 метров. Планируется, что воздушное судно приземлится в столичном аэропорту примерно в 05:30 по московскому времени.

«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолета сработали датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Сейчас борт готовится к экстренной посадке», — сказал источник.

Несколькими днями ранее техническая неисправность произошла на борту самолета SSJ-100. Борт направлялся из Москвы в Махачкалу, однако был вынужден вернутся в Шереметьево.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево
шереметьево экстренная посадка грузовой самолет dhl ту-204
Комментировать