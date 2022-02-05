Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево

Москва, 5 февраля. Бригады противопожарной безопасности отправлены в аэропорт Шереметьево из-за экстренной посадки грузового борта DHL Ту-204. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Самолет вырабатывает топливо на высоте около 1 800 метров. Планируется, что воздушное судно приземлится в столичном аэропорту примерно в 05:30 по московскому времени.

«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолета сработали датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Сейчас борт готовится к экстренной посадке», — сказал источник.

Несколькими днями ранее техническая неисправность произошла на борту самолета SSJ-100. Борт направлялся из Москвы в Махачкалу, однако был вынужден вернутся в Шереметьево.