Спасатели локализовали крупный пожар в одной из бань Нальчика

Нальчик, 5 февраля. Кровля общественной бани в Нальчике полыхала на площади 1 тыс. квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание произошло в ночь на 5 февраля на Кабардинской улице. Приехавшие на место пожарные смогли не допустить распространения огня на другие здания. Пожар локализован, а уполномоченным органам предстоит провести служебную проверку и выяснить обстоятельства инцидента.

Недавно в Пензенской области произошло возгорание на территории детского санатория. Сотрудникам противопожарной безопасности пришлось эвакуировать из горящего здания более 100 человек.