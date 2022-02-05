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Исторический отель DeSoto вспыхнул в американском штате Техас
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Исторический отель DeSoto вспыхнул в американском штате Техас

Происшествия
Исторический отель DeSoto вспыхнул в американском штате Техас
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Вашингтон, 5 февраля. Огонь охватил здание исторического отеля DeSoto в Техасе. Сейчас на месте происшествия наблюдается сильное задымление.

Сотрудники оперативных служб уже занимаются тушением пожара. Предварительно известно, что спасатели эвакуируют людей из близстоящих зданий. Информация о пострадавших не поступала.

На опубликованных очевидцами кадрах видны языки пламени и густой белый дым. На улице стоит множество пожарных машин. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один крупный пожар ранее произошел в Калифорнии. Огонь охватил территорию завода по производству и упаковки грецких орехов.

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сша пожар техас
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