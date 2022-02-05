Bloomberg опубликовало вброс о нападении на Украину

Нью-Йорк, 5 февраля. Информационное агентство Boomberg опубликовало на своем сайте статью с заголовком о нападении на Украину. Однако позже редакция издания признала ошибку.

Вместе с тем заголовок, как и сама статья, были удалены с сайта. По словам руководства агентства, обстоятельства этой ошибки расследуются, а все виновные понесут заслуженное наказание.

Данный заголовок был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы — Прим. ФАН) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в сообщении издания.

Западные СМИ и политики уже несколько месяцев делают громогласные заявления о нападении России на Украину. Однако инфоповод уже настолько устарел, что не вызывает ничего, кроме смеха. Политолог Михаил Хазин на очередной вброс ответил остроумным анекдотом.