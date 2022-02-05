Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 05:50
05:46
Общество
РЭО предложил дополнить перечень подлежащих к переработке товаров игрушками
05:42
Происшествия
Горьковское шоссе в Подмосковье перекрыто из-за обрушения моста
05:37
Происшествия
Крупный пожар в одной из бань Нальчика попал на видео
05:31
Общество
Российская компания «Соллерс» ведет переговоры с Chery о масштабном партнерском проекте
05:29
Происшествия
Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево
05:28
Происшествия
Житель Пермского края застрелил двух женщин в частном доме
05:28
Происшествия
Мать зверски убитой Мисс Кузбасс-2010 от горя потеряла дар речи
05:27
Происшествия
Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале
05:22
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в одной из бань Нальчика
05:21
Происшествия
Исторический отель DeSoto вспыхнул в американском штате Техас
Все новости

Американский аспирант Мертенс проведет исследование климатических изменений в ЯНАО

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 05:00
Общество
Американский аспирант Мертенс проведет исследование климатических изменений в ЯНАО
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Салехард, 5 февраля. Аспирант из американского университета Бойсе в штате Айдахо Карл Мертенс приехал в город Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Там он проведет исследование, направленное на сбор сведений об изменениях климата на планете.

Подчеркивается, что американский аспирант проживет в российском регионе несколько месяцев. При этом жители ЯНАО должны будут помочь ему в работе, рассказывая о климате. Данный проект был профинансирован Американской академией наук, передает «Ямал-медиа».

«Большинство их проектов связано с Аляской или Канадой. А Ямал является особым примером. Потому что это не Северная Америка и из-за взаимосвязи между экономикой и оленеводами», — отметил Мертенс.

Аспирант рассказал, что он взял с собой много теплых вещей, однако далеко не всех из них пригодились, поскольку он уже привык к местному климату. Сам Мертенс свободно говорит на русском, что поможет ему в расспросе жителей ЯНАО.

Ранее о проблемах изменения климата также рассказал ученый Илья Мордвинцев. По его словам, из-за таяния ледников все больше белых медведей остаются без пропитания, вследствие чего они выходят к людям.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Американский аспирант Мертенс проведет исследование климатических изменений в ЯНАО
янао климат аспирант изменения климата лабытнанги
Комментировать