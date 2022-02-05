Американский аспирант Мертенс проведет исследование климатических изменений в ЯНАО

Салехард, 5 февраля. Аспирант из американского университета Бойсе в штате Айдахо Карл Мертенс приехал в город Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Там он проведет исследование, направленное на сбор сведений об изменениях климата на планете.

Подчеркивается, что американский аспирант проживет в российском регионе несколько месяцев. При этом жители ЯНАО должны будут помочь ему в работе, рассказывая о климате. Данный проект был профинансирован Американской академией наук, передает «Ямал-медиа».

«Большинство их проектов связано с Аляской или Канадой. А Ямал является особым примером. Потому что это не Северная Америка и из-за взаимосвязи между экономикой и оленеводами», — отметил Мертенс.

Аспирант рассказал, что он взял с собой много теплых вещей, однако далеко не всех из них пригодились, поскольку он уже привык к местному климату. Сам Мертенс свободно говорит на русском, что поможет ему в расспросе жителей ЯНАО.

Ранее о проблемах изменения климата также рассказал ученый Илья Мордвинцев. По его словам, из-за таяния ледников все больше белых медведей остаются без пропитания, вследствие чего они выходят к людям.