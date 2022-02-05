КХЛ рассматривает возможность досрочного завершения регулярного чемпионата

Москва, 5 февраля. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предложило не доигрывать регулярный чемпионат из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом в эфире Первого канала сообщила ведущая новостной программы «Время» Екатерина Андреева.

Турнир был приостановлен из-за Олимпиады в Пекине, так как большинство ведущих игроков лиги разъехались по национальным командам. Однако в КХЛ предложили и вовсе прекратить чемпионат. Предполагается, что таким образом удастся избежать новых случаев заражения коронавирусом.

«КХЛ предлагает не доигрывать регулярный чемпионат, эту инициативу предстоит утвердить совету директоров лиги и Федерации хоккея России», — сказала Андреева.

Окончательное решение по этому вопросу пока не было принято. На данный момент согласно официальному вердикту, игры регулярного чемпионата КХЛ продолжатся после завершения Олимпийских игр.