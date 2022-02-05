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Telegraph: совместное заявление Путина и Цзиньпина определяет новую эру в геополитике

Политика
Telegraph: совместное заявление Путина и Цзиньпина определяет новую эру в геополитике
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 5 февраля. Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине знаменует собой начало новой эры в геополитике. Об этом говорится в материале британской газеты Daily Telegraph.

Авторы публикации подчеркнули, что принятое во время визита Путина в Пекин совместное заявление между Россией и Китаем является символом перехода к совершенно новой структуре международных отношений. Как говорится в материале Telegraph, государства больше не намерены мириться с доминированием коллективного Запада.

Британские журналисты добавили, что Россия и Китай «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны». По мнению авторов газеты, благодаря союзнику в виде Пекина Москва сможет значительно укрепить свои позиции на международные арене.

Ранее совместное заявление Путина и Цзиньпина также прокомментировал постпред Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь. По его мнению, оно является отражением партнерства между двумя странами.

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путин китай цзиньпин президент россии международные отношения
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