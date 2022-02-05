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Украинский депутат Черный: США «запретили» Зеленскому посещать ОИ-2022

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 04:19
Политика
Украинский депутат Черный: США «запретили» Зеленскому посещать ОИ-2022
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 5 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский не поехал на открытие Олимпиады в Пекине из-за «прямого запрета» США, заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Черный.

Олимпийские игры всегда символизировали мир, а прибытие на соревнования мировых лидеров уже стало традицией. Однако в этом году ряд западных стран выступили за бойкот спортивных мероприятий, проходящих в Китае.

«Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Торжественное открытие Олимпиады-2022 в Пекине прошло в минувшую пятницу. Первые соревнования стартовали еще 2 февраля, а церемония закрытия Игр запланирована на 20 февраля.

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украина зеленский олимпиада-2022
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