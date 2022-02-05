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Путин вошел в топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Путин вошел в топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии ОИ-2022
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 5 февраля. Президент России Владимир Путин занял первое место в рейтинге самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии Олимпиады-2022 в Пекине.

Исследование на эту тему провели РИА Новости и компания Brand Analytics. Они проанализировали все упоминания об Олимпиаде в Пекине за 4 февраля. Лидером рейтинга стал Владимир Путин, который чаще всего упоминался из-за встречи с китайским председателем Си Цзиньпина и своего прибытия на открытие зимних Игр.

Второе место досталось спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву, замыкает тройку хоккеист Вадим Шипачев. Далее идут конькобежка Ольга Фаткулина, фигурист Марк Кондратюк и фигурист Алексей Ягудин.

Сейчас в соцсетях активно обсуждают видео с задремавшим на церемонии ОИ-2022 Путиным. Глава государства прикрыл глаза в тот момент, когда на арену вышли украинские спортсмены.

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путин олимпиада ои-2022
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