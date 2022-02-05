Депутат Госдумы Чепиков призвал FIFA ввести санкции против сборной Украины по мини-футболу

Амстердам, 5 февраля. Оскорбительные лозунги болельщиков в матче чемпионата Европы по мини-футболу между Украиной и Россией являются «проявлением культуры отдельных личностей». Такое заявление сделал депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Фанаты украинской сборной скандировали антироссийские и националистические лозунги. При этом никакой реакции со стороны организаторов соревнований по последовало, пишет РЕН ТВ.

«Я думаю, что FIFA должна реагировать на любые оскорбления, тем более такие откровенные. Это должно пресекаться. Должны быть и санкции для команды, за которую они болеют», — отметил Чепиков.

Полуфинальная встреча между сборными России и Украины завершилась победой первых со счетом 3:2. За российскую команду голы забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. В финале подопечным Сергея Скоровича будет противостоять сборная Португалии.