Юрист Алексеев: похищенная у вдовы Градского денежная сумма может быть завышена

Москва, 5 февраля. Размер похищенных у вдовы Александра Градского Марины Коташенко денег мог быть многократно завышен. Соответствующее заявление сделал юрист Михаил Алексеев.

Он подчеркнул, что данное дело об ограблении является весьма запутанным. По словам Алексеева, сумма похищенных денежных средств известна следствию лишь со слов Коташенко. Юрист отметил, что на самом деле злоумышленники могли украсть гораздо меньше, передает «Комсомольская правда».

«У нее могли похитить и пять, и десять миллионов — любую сумму. Тогда логично назвать в полиции цифру как можно больше, а остальное оставить себе», — добавил Алексеев.

При этом ранее следователи пришли к мнению, что в настоящий момент как минимум двое преступников, ограбивших Коташенко, вместе с деньгами находятся за границей. При этом неизвестно, в каком именно государстве они скрываются.