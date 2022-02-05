Неопубликованная речь Сталина: чем генсек напугал соратников незадолго до смерти

Москва, 5 февраля. Незадолго до своей смерти Иосиф Сталин произнес речь, которую не стенографировали и не публиковали. По рассказам очевидцев, на октябрьском пленуме 1952 года слова вождя повергли в ужас всех присутствующих.

Историк Эдвард Радзинский заявлял, что писатель Константин Симонов, который был на том совещании, по прошествии многих лет со страхом вспоминал речь главнокомандующего Советского Союза. Подобного же мнения придерживались и другие участники пленума. Одна из версий гласит, что именно из-за этого эффекта стенограмма речи Сталина не сохранилась.

В июне 1952 года советский вождь объявил, что намерен созвать очередной съезд партии после многолетнего перерыва. Спустя три месяца состоялся XIX съезд, на котором ВКП(б) переименовали в КПСС. Однако это не единственное примечательное событие этого съезда. По воспоминаниям Никиты Хрущева, в завершении встречи с соратниками Сталин произнес: «Смотрите, я еще могу!». Первый секретарь ЦК КПСС написал об этом так:

«Мы посмотрели на часы: 5-7 минут говорил! Из этого мы сделали вывод, как он физически слаб».

Однако речь, которую с ужасом выслушали участники пленума, прозвучала в октябре 1952 года. Тогда «физически слабый» вождь выступал в течение полутора часов. Он появился в зале под бурные овации, но такое горячее приветствие Сталину пришлось не по душе.

«Чего расхлопались? Что вам тут, сессия Верховного Совета или митинг в защиту мира?» — по воспоминаниям свидетелей так начал свою речь маршал Советского Союза.

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Симонов говорил, что Сталин, войдя в помещение, одним лишь жестом остановил аплодисменты. Все присутствующие поняли — такое начало не сулит ничего хорошего. Кроме того, советский вождь выступал без бумажек и подсказок, говорил сурово, без иронии и не произнес ни одной шутки, как делал это до этого момента.

В книге «Сталин. Вся жизнь» Радзинский отмечал, что содержание и тон речи Сталина повергли участников пленума в оцепенение. Главной мыслью речи Иосифа Виссарионовича стало его замечание о том, что он уже немолод. Поэтому в скором времени ему придется передать бразды правления Советским Союзом кому-то другому.

«Но пока мне поручено, значит, я делаю!» — гремел на весь зал вождь.

Однако к концу выступления генералиссимус снова заговорил о возрасте и попросил снять его с поста генсека. Сначала погрузившийся в мертвую тишину, зал встревоженно ожил: все просили Сталина остаться.

Ранее немецкие историки Юрген Царуск и Кристиан Хартман пролили свет на приказ Сталина от 17 ноября 1941 года. Оказалось, что правые экстремисты из Германии намеренно исказили перевод распоряжения генсека.