Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине

Вашингтон, 5 февраля. Риторика США о подготовке «операции под чужим флагом» России на Украине являются частью информационной войны против Кремля. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат отреагировал на заявления американской стороны о якобы готовящихся провокациях России против Украины. Антонов напомнил, что Москва не заинтересована в обострении ситуации в регионе.

Ранее Антонов заявил, что ожидает от правительства Соединенных Штатов конкретных подвижек в вопросе украинского кризиса. Дипломат также назвал главной задачей Вашингтона принуждение Киева к выполнению своих обязательств.