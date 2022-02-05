Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 04:19
04:09
Олимпийские игры 2022
Путин вошел в топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии ОИ-2022
04:07
Спорт
Депутат Госдумы Чепиков призвал FIFA ввести санкции против сборной Украины по мини-футболу
04:03
Шоу-бизнес
Юрист Алексеев: похищенная у вдовы Градского денежная сумма может быть завышена
04:02
Общество
Вирусолог Щелканов: будущие штаммы COVID-19 будут более заразными
04:00
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего
03:59
Общество
Канал «Маленькие хитрости» предложил снимать боль в ногах с помощью лаврового листа
03:47
Общество
Неопубликованная речь Сталина: чем генсек напугал соратников незадолго до смерти
03:43
Общество
Al Jazeera: сетчатка глаза способна отразить риски заболеваний человека
03:42
Политика
Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине
03:41
Общество
Эпидемиолог Щелканов отверг необходимость изменения вакцины от коронавируса
Все новости

Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине

Политика
Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 5 февраля. Риторика США о подготовке «операции под чужим флагом» России на Украине являются частью информационной войны против Кремля. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат отреагировал на заявления американской стороны о якобы готовящихся провокациях России против Украины. Антонов напомнил, что Москва не заинтересована в обострении ситуации в регионе.

Ранее Антонов заявил, что ожидает от правительства Соединенных Штатов конкретных подвижек в вопросе украинского кризиса. Дипломат также назвал главной задачей Вашингтона принуждение Киева к выполнению своих обязательств.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине
украина антонов сша
Комментировать