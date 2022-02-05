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ЦИАМ начнет разработку водородного авиадвигателя в 2022 году

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 03:36
Технологии
ЦИАМ начнет разработку водородного авиадвигателя в 2022 году
wikipedia.org  /  Allocer

Москва, 5 февраля. Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») приступят к созданию авиационного двигателя на водородной основе. Об этом рассказали представители научного учреждения.

Инженеры намерены создать гибридный авиационный мотор на базе силовой установки ВК-2500. Уточняется, что водород будет использован в двигателе в качестве топливного элемента, передает РИА Новости.

«В планах ЦИАМ на этот год – начало работ над созданием ГСУ с кратно большей мощностью – 1,5-2,0 МВт. Ее особенностью станет использование не только более мощного привода на базе двигателя ВК-2500, но и применение жидкого водорода в качестве топлива и хладагента», — сообщили в ЦИАМ.

Ранее представители холдинга «Российские космические системы» сообщили о проектировании перспективной программы солнечной космической электростанции (СКЭС). По словам инженеров, этот объект сможет обеспечить труднодоступные места России электричеством.

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