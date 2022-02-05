Юрист Ибрагимова: работодатель должен отвечать за индексацию зарплат сотрудников

Москва, 5 февраля. Если работодатель не проводит индексацию зарплаты сотрудников, то это повод обратиться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру, заявила юрист Аида Ибрагимова.

Статья 130 ТК РФ обязывает работодателей обеспечивать повышение уровня реального содержания зарплаты своих сотрудников. В связи с этим они должны проводить индексацию дохода подчиненных вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.

«То есть индексация — это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель независимо от организационно-правовой формы и формы собственности», — цитирует руководителя кадровой практики КСК ГРУПП агентство «Прайм».

В противном случае работник имеет право пожаловаться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру. После обращения каждый из этих органов должен инициировать внеплановую проверку в организации.

Результаты недавнего опроса показали, что 52 процента россиян довольны отношениями с начальством. Среди респондентов с противоположной точкой зрения 47 процентов пожаловались на попытки начальства манипулировать понижением зарплаты.