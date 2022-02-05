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Щи и уха стали вкуснейшими блюдами русской кухни по версии китайских студентов

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 03:26
Общество
Щи и уха стали вкуснейшими блюдами русской кухни по версии китайских студентов
pixabay.com

Пекин, 5 февраля. Русская кухня, несмотря на влияние многих народов, остается самобытной и оригинальной. Китайские студенты, обучающиеся в России, выбрали самые вкусные блюда на их взгляд, передает WeChat.

На первом месте расположились щи. Как отметили жители Китая, этот суп крайне вкусный и питательный, несмотря на то, что состоит по большей части из овощей. Кроме того, он согревает и восполняет силы. Об этом передает «ИноСМИ».

То же можно сказать и об ухе. Рецепт этого блюда передается в семьях из поколения в поколение. Как правило, делают суп из судака, окуня, лосося и карпа. По мнению китайский студентов, каждый из рецептов имеет свою изюминку.

Также отметили иностранные гости и окрошку. Блюдо стало незаменимым атрибутом русского лета. Существует множество способов его приготовления, и попробовать обязательно нужно все.

Среди понравившихся блюд китайцы также отметили русские пироги, блины, варенье и мед. При выборе напитков они отдали предпочтение квасу и чаю. А настоящим гастрономическим наслаждением назвали шаурму.

Особую любовь к традиционной русской кухне питает и президент РФ Владимир Путин. О предпочтениях главы государства рассказал шеф-повар из Италии Мирко Дзаго.

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русская кухня китайские студенты любимые блюда
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