Щи и уха стали вкуснейшими блюдами русской кухни по версии китайских студентов

Пекин, 5 февраля. Русская кухня, несмотря на влияние многих народов, остается самобытной и оригинальной. Китайские студенты, обучающиеся в России, выбрали самые вкусные блюда на их взгляд, передает WeChat.

На первом месте расположились щи. Как отметили жители Китая, этот суп крайне вкусный и питательный, несмотря на то, что состоит по большей части из овощей. Кроме того, он согревает и восполняет силы. Об этом передает «ИноСМИ».

То же можно сказать и об ухе. Рецепт этого блюда передается в семьях из поколения в поколение. Как правило, делают суп из судака, окуня, лосося и карпа. По мнению китайский студентов, каждый из рецептов имеет свою изюминку.

Также отметили иностранные гости и окрошку. Блюдо стало незаменимым атрибутом русского лета. Существует множество способов его приготовления, и попробовать обязательно нужно все.

Среди понравившихся блюд китайцы также отметили русские пироги, блины, варенье и мед. При выборе напитков они отдали предпочтение квасу и чаю. А настоящим гастрономическим наслаждением назвали шаурму.

Особую любовь к традиционной русской кухне питает и президент РФ Владимир Путин. О предпочтениях главы государства рассказал шеф-повар из Италии Мирко Дзаго.