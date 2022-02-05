Канадский самолет с нелетальным вооружением вылетел на Украину

Оттава, 5 февраля. Вооруженные силы Канады организовали транспортировку нелегального оружия на Украину. Транспортный самолет с соответствующим грузом вылетел в ночь с 3 на 4 февраля, сообщили в минобороны страны.

Данное решение связано с недавним заявлением властей Канады, отметили в ведомстве. Согласно ему, Оттава продолжит предоставлять Украине помощь в связи с ситуацией на границе страны.

«Минувшей ночью (Ночь с 3 на 4 февраля. — Прим. ФАН)... (военно-транспортный) самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения (для Украины)», — говорится в сообщении.

В самолет были загружены средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и устройства для ведения наблюдения. Кроме того, на Украину отправлен отряд канадских специалистов, которые убедятся, что ВС страны могут безопасно пользоваться высланной техникой.

Оружие Киеву решила предоставить и Варшава. Речь идет о десятках тысяч единиц, сообщил глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.