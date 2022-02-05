Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 04:19
04:09
Олимпийские игры 2022
Путин вошел в топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии ОИ-2022
04:07
Спорт
Депутат Госдумы Чепиков призвал FIFA ввести санкции против сборной Украины по мини-футболу
04:03
Шоу-бизнес
Юрист Алексеев: похищенная у вдовы Градского денежная сумма может быть завышена
04:02
Общество
Вирусолог Щелканов: будущие штаммы COVID-19 будут более заразными
04:00
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего
03:59
Общество
Канал «Маленькие хитрости» предложил снимать боль в ногах с помощью лаврового листа
03:47
Общество
Неопубликованная речь Сталина: чем генсек напугал соратников незадолго до смерти
03:43
Общество
Al Jazeera: сетчатка глаза способна отразить риски заболеваний человека
03:42
Политика
Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине
03:41
Общество
Эпидемиолог Щелканов отверг необходимость изменения вакцины от коронавируса
Все новости

Канадский самолет с нелетальным вооружением вылетел на Украину

Армия
Канадский самолет с нелетальным вооружением вылетел на Украину
Global Look Press  /  Robin Jerstad / ZUMAPRESS.com

Оттава, 5 февраля. Вооруженные силы Канады организовали транспортировку нелегального оружия на Украину. Транспортный самолет с соответствующим грузом вылетел в ночь с 3 на 4 февраля, сообщили в минобороны страны.

Данное решение связано с недавним заявлением властей Канады, отметили в ведомстве. Согласно ему, Оттава продолжит предоставлять Украине помощь в связи с ситуацией на границе страны.

«Минувшей ночью (Ночь с 3 на 4 февраля. — Прим. ФАН)... (военно-транспортный) самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения (для Украины)», — говорится в сообщении.

В самолет были загружены средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и устройства для ведения наблюдения. Кроме того, на Украину отправлен отряд канадских специалистов, которые убедятся, что ВС страны могут безопасно пользоваться высланной техникой.

Оружие Киеву решила предоставить и Варшава. Речь идет о десятках тысяч единиц, сообщил глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Канадский самолет с нелетальным вооружением вылетел на Украину
украина канада поставки оружия
Комментировать