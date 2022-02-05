Политолог Бузаров: внезапное сближение Зеленского с Джонсоном вызвано корыстными целями

Киев, 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неслучайно сблизились именно сейчас. Такое мнение высказал политолог-международник Андрей Бузаров.

Он выразил уверенность, что сближение украинского и британского политиков вызвано тем, что каждая из сторон преследует собственные корыстные цели. По словам Бузарова, таким образом Джонсон намерен поднять свой статус. При этом Зеленский видит в сближении выгоду для украинских элит. Об этом политолог рассказал в эфире телеканала «НАШ».

«Сейчас союз с Великобританией — это мера вынужденного характера для украинской элиты, и желание Бориса Джонсона возвыситься над своими друзьями и конкурентами», — объяснил Бузаров.

Ранее временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин напомнила Зеленскому о невыполненном обещании. По ее словам, глава государства должен был до 2022 года назначить антикоррупционного прокурора.