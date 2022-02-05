Три хоккеиста американской хоккейной сборной заразились коронавирусом

Пекин, 5 февраля. Сразу три хоккеиста сборной США по хоккею получили положительные результаты теста на новую коронавирусную инфекцию и рискуют пропустить Олимпиаду в Пекине. Об этом пишет UPI.

Заболевание выявлено у защитников Джейка Сандерсона и Стивена Кэмпфера, а также у нападающего Энди Миле. Издание пишет, что Сандерсон остался в Лос-Анджелесе, а Миле и Кэмпфер ушли на самоизоляцию в Пекине. При этом ни один из заразившихся игроков не был исключен из состава сборной.

Хоккейный турнир среди мужчин на Олимпиаде начнется 9 февраля. Свой первый матч американская сборная проведет на следующий день против национальной команды Китая.

Перед началом церемонии открытия соревнований российский комментатор Дмитрий Губерниев негативно высказался по поводу COVID-протоколов на Олимпиаде. Он заявил, что первый тест, который у него взяли в аэропорту, бесследно исчез.