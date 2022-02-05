Изрезанное тело мужчины найдено на балконе сгоревшей квартиры в Приморье

Большой Камень, 5 февраля. Пожар произошел в квартире одного из домов по улице Южной в Большом Камне. После тушения огня спасатели обнаружили на балконе тело 46-летнего мужчины.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. На теле погибшего выявлены множественные колото-резанные травмы, что может свидетельствовать о криминальном характере его смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», уточнили в приморском управлении СК России.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Лицо, которое может быть причастно к совершению преступления, уже установлено.

В Костроме продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства пятилетней девочки. Обвиняемых доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы.