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Изрезанное тело мужчины найдено на балконе сгоревшей квартиры в Приморье

Происшествия
Изрезанное тело мужчины найдено на балконе сгоревшей квартиры в Приморье
pixabay.com  /  jwvein

Большой Камень, 5 февраля. Пожар произошел в квартире одного из домов по улице Южной в Большом Камне. После тушения огня спасатели обнаружили на балконе тело 46-летнего мужчины.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. На теле погибшего выявлены множественные колото-резанные травмы, что может свидетельствовать о криминальном характере его смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», уточнили в приморском управлении СК России.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Лицо, которое может быть причастно к совершению преступления, уже установлено.

В Костроме продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства пятилетней девочки. Обвиняемых доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

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