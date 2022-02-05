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Bloomberg: Apple может показать обновленные iPhone SE и iPad Air уже в марте

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 02:53
Технологии
Bloomberg: Apple может показать обновленные iPhone SE и iPad Air уже в марте
pixabay.com

Нью-Йорк, 5 февраля. Американская компания Apple в скором времени может представить обновленный смартфон iPhone SE и новый планшет iPad линейки Air. Соответствующая информация следует из материала агентства Bloomberg.

Подчеркивается, что новые устройства компания может показать уже в марте этого года. Согласно информации, полученной от источников агентства, гаджеты должны получить поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G), а также современный процессор. Помимо этого, обновленный iPhone SE может получить улучшенную камеру.

Как отметили авторы материала, вместе с новыми устройствами Apple также должна представить обновление для своей операционной системы iOS. В нем компания добавит возможность распознавания лиц пользователей в медицинской маске.

Также ранее стало известно, что американский IT-гигант открыл свое представительство на территории России. Таким образом Apple стала первой компанией, исполнившей «закон о приземлении».

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apple гаджеты планшет смартфон iphone se ipad air
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