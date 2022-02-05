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Экономист Верников: ослабление рубля может вызвать рост цен на продукты в России

Экономика
Экономист Верников: ослабление рубля может вызвать рост цен на продукты в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Резкое подорожание продуктов в 2022 году маловероятно, однако несколько факторов все же могут негативно сказаться на ценах, считает экономист Андрей Верников.

Против скачка цен на продукты выступают усилия Центробанка по замедлению инфляции. Последняя, по мнению эксперта, начнет снижаться со второго квартала.

«Во-вторых, будет действовать эффект "высокой базы" и рост цен замедлится абсолютно на все товары», — пояснил глава Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» в беседе с «Праймом».

Ситуация может измениться в худшую сторону в случае ослабления рубля на фоне усиливающегося геополитического давления. Это приведет к подорожанию импорта, включая многие фрукты и овощи.

Меры по сдерживанию роста цен принимает и российское правительство. Так, премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву осуществлять ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

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рубль продукты геополитика подорожание
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