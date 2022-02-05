Компания Rockstar официально подтвердила разработку новой части GTA

Нью-Йорк, 5 февраля. Интерес к играм Grand Theft Auto не утихает, и геймеры постоянно спрашивают разработчиков о новой части экшн-приключений. Теперь американская компания Rockstar дала официальный комментарий.

Разработчики действительно занимаются созданием новой Grand Theft Auto. Пока примерных сроков выхода игры нет, как и деталей сюжета или функционала. Пока у компании есть планы по развитию уже существующего мира GTA.

«Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части серии», — отметили в Rockstar.

Еще одна гейм-студия Blizzard объявила о запуске игры в жанре survival. Действие будет разворачиваться в уникальной вселенной. Проект хотят адаптировать как для консолей, так и для компьютеров. Сейчас идет набор разработчиков.