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Bloomberg: Россия без особых потерь перенесет возможные санкции Запада

Политика
Bloomberg: Россия без особых потерь перенесет возможные санкции Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 февраля. Новые возможные санкции Запада не принесут России больших экономических проблем. Об этом в своем материале написало издание Bloomberg.

Россия за последние несколько лет смогла существенно увеличить финансовые резервы и уменьшить государственный долг до минимальных значений. Также руководству страны удалось сократить значимость роли доллара в бюджете государства и создать условия для устойчивого роста экономики.

«Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей. Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям», — пишет Bloomberg.

Недавно американский сенатор Джин Шахин сообщила, что парламент США может согласовать пакет антироссийских санкций уже на этой неделе. Парламентарий уточнила, что ограничения будут введены в случае эскалации на Украине.

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