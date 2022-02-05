Kimberly-Clark Россия объяснила утрату интереса компаний к соискателям старшего возраста

Москва, 5 февраля. Кандидаты по мере увеличения возраста все меньше получают откликов на резюме. С чем это может быть связано, рассказали эксперты Kimberly-Clark Россия и hh.ru.

Больше всего резюме размещают соискатели в возрасте от 24 до 45 лет (58,8%). Доля кандидатов старше 56 лет на рынке вакансий составляет всего 2,8%. И шансы последних получить приглашение на собеседование уменьшаются вне зависимости от отрасли, пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной снижения интереса работодателей к кандидатам старшего возраста является устаревание навыков. Как отметили эксперты Центра проектной занятости и коммуникационных технологий РГГУ, перспективным для такой категории граждан может стать поиск работы в рамках платформенной занятости.

Хоть интерес работодателей к людям старшего возраста снижается, на рынке труда наблюдается дефицит. Больше всего страдают от нехватки специалистов сферы консультирования, страхования, продаж, медицины.