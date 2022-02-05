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Нацсобрание Франции отклонило проект резолюции о предоставлении убежища Ассанжу

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 01:42
Политика
Нацсобрание Франции отклонило проект резолюции о предоставлении убежища Ассанжу
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Париж, 5 февраля. Французское нацсобрание не приняло проект резолюции с призывом к кабмину страны предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Рассмотрение соответствующего вопроса проходило 4 февраля по инициативе группы депутатов. Они считают, что Ассанж помог раскрыть шпионаж за Елисейским дворцом американской стороной, а теперь уже больше десяти лет подвергается преследованию со стороны Вашингтона.

В итоге резолюцию поддержали 17 депутатов. Против документа высказался 31 участник голосования. Таким образом, предложение было отклонено.

Против основателя WikiLeaks выдвинуты 18 уголовных обвинений. Сейчас он находится под арестом, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Ранее Высокий суд Лондона позволил Ассанду обжаловать постановление о его экстрадиции на территорию США.

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