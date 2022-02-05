Госдеп США: саммит Путина и Цзиньпина говорит о дальнейшем сближении России и Китая

Вашингтон, 5 февраля. Официальная встреча президента России Владимира Путина и генсека КНР Си Цзиньпина указывает на продолжающееся сближение РФ и Китая. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

Саммит политиков состоялся 4 февраля. По итогам встречи стороны выступили с совместным заявлением о вступлении в новую эпоху взаимоотношений Москвы и Пекина. Представитель Госдепартамента США в ответ на это сообщил, что такой шаг является свидетельством укрепления союза РФ и КНР.

«На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение», — сообщил дипломат.

Принятый главами РФ и КНР документ содержит осуждение вмешательства во внутренние дела других стран и создания нового военного блока AUKUS. Также соглашение предполагает устойчивое развитие отношений Москвы и Пекина.