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Юрист Данилов: водителей коммерческого транспорта могут оштрафовать за езду без ТО

Общество
Юрист Данилов: водителей коммерческого транспорта могут оштрафовать за езду без ТО
Правительство Приморского края

Москва, 5 февраля. Водители, которые управляют коммерческим транспортом, могут быть оштрафованы за езду без техосмотра. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов.

Такое мнение правовед высказал в связи со вступлением в силу закона об отмене обязательного прохождения техосмотра. Данилов сообщил, что помимо водителей коммерческого транспорта, ТО должны проходить и служебные машины, пишет «Прайм».

«Под данное правило не попадают транспортные средства, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях», — сообщил Данилов.

Недавно Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил о необходимости ввести в российских автошколах обязательные занятия с психологом. По его мнению, такая мера поможет снизить количество аварий среди начинающих водителей.

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машина юрист техосмотр
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