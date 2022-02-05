Юрист Данилов: водителей коммерческого транспорта могут оштрафовать за езду без ТО

Москва, 5 февраля. Водители, которые управляют коммерческим транспортом, могут быть оштрафованы за езду без техосмотра. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов.

Такое мнение правовед высказал в связи со вступлением в силу закона об отмене обязательного прохождения техосмотра. Данилов сообщил, что помимо водителей коммерческого транспорта, ТО должны проходить и служебные машины, пишет «Прайм».

«Под данное правило не попадают транспортные средства, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях», — сообщил Данилов.

Недавно Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил о необходимости ввести в российских автошколах обязательные занятия с психологом. По его мнению, такая мера поможет снизить количество аварий среди начинающих водителей.