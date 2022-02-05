Полиция задержала главу минтуризма Ставрополья за превышение полномочий

Ставрополь, 5 февраля. Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Чиновника задержали сотрудники органов предварительного следствия. В ближайшее время будет принято решение об избрании министру меры пресечения, уточнили в пресс-центре ставропольской прокуратуры.

Согласно версии ведомства, в прошлом году краевое министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные еще в 2020 году.

В ходе формирования стоимости контракта коммерческие предложения были сфальсифицированы, конечная сумма оказалась завышена в десять раз. В результате преступных действий ставропольский бюджет получил ущерб на сумму свыше 25,1 млн рублей.