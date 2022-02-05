Небольшие осадки и оттепель придут в центральную Россию со следующей недели

Москва, 5 февраля. Аномальное потепление с плюсовыми температурами и небольшие осадки прогнозируются в центре Европейской России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что циклоны один за другим продолжают направляться к центру Европейской России. С начала следующей недели ожидается серьезное потепление.

«Температура будет очень высокая: примерно на восемь градусов, а в отдельные дни на десять градусов выше средних значений. Ночные температуры — плюс один-минус шесть градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до плюс трех градусов тепла», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра описал процесс присваивания имен циклонам и антициклонам. Как оказалось, услуга является платной, а выделенные средства направляются на содержание метеостанции.