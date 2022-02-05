Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 02:48
02:41
Общество
Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром «Омикрона» может быть легче «Дельты»
02:38
Экономика
Экономист Верников: ослабление рубля может вызвать рост цен на продукты в России
02:26
Технологии
Компания Rockstar официально подтвердила разработку новой части GTA
02:12
Политика
Bloomberg: Россия без особых потерь перенесет возможные санкции Запада
02:11
Общество
Иммунолог Болибок: волна «Дельты» может вернуться после спада заражаемости «Омикроном»
02:00
Экономика
Удар по своей экономике: зачем Таллин хочет ввести санкции против Минска на транзит нефтепродуктов
01:57
Общество
Врач Поздняков: непривитые граждане могут спастись от «Омикрона» только при изоляции
01:43
Общество
Kimberly-Clark Россия объяснила утрату интереса компаний к соискателям старшего возраста
01:42
Политика
Нацсобрание Франции отклонило проект резолюции о предоставлении убежища Ассанжу
01:30
Политика
Госдеп США: саммит Путина и Цзиньпина говорит о дальнейшем сближении России и Китая
Все новости

Небольшие осадки и оттепель придут в центральную Россию со следующей недели

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 01:55
Общество
Небольшие осадки и оттепель придут в центральную Россию со следующей недели
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Москва, 5 февраля. Аномальное потепление с плюсовыми температурами и небольшие осадки прогнозируются в центре Европейской России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что циклоны один за другим продолжают направляться к центру Европейской России. С начала следующей недели ожидается серьезное потепление.

«Температура будет очень высокая: примерно на восемь градусов, а в отдельные дни на десять градусов выше средних значений. Ночные температуры — плюс один-минус шесть градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до плюс трех градусов тепла», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра описал процесс присваивания имен циклонам и антициклонам. Как оказалось, услуга является платной, а выделенные средства направляются на содержание метеостанции.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Небольшие осадки и оттепель придут в центральную Россию со следующей недели
погода вильфанд европейская россия аномальное потепление
Комментировать