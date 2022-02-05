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Постпред КНР Цзюнь: заявление Путина и Си Цзиньпина отражает партнерство России и Китая

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 01:25
Политика
Постпред КНР Цзюнь: заявление Путина и Си Цзиньпина отражает партнерство России и Китая
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Женева, 5 февраля. Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является отражением партнерства двух государств. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь.

Речь идет о совместном заявлении, принятом лидерами России и КНР в рамках визита Путина в Пекин. Цзюнь также подчеркнул, что в будущем данный документ станет руководством к дальнейшему сотрудничеству между странами. В том числе речь идет и о действиях на площадке ООН, сообщил постпред журналистам.

«Китай и РФ являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. И совместное заявление является отражением тесного партнерства между Китаем и Россией... Сотрудничество между большими странами, в том числе между Китаем и Россией, крайне важно в борьбе в вызовами», — заявил Цзюнь.

Ранее совместное заявление Путина и Цзиньпина также прокомментировал аналитик из КНР Вань Цинсун. Он выразил уверенность, что таким образом лидеры государств могли послать сигнал Соединенным Штатам.

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Си Цзиньпин путин оон китай президент россии партнерство Цзюнь
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