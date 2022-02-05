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Анастасия Волочкова объяснила причину появления Сергея Кузнецова в ее жизни

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объяснила причину появления Сергея Кузнецова в ее жизни
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 5 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова недавно разорвала отношения с ее бойфрендом Сергеем Кузнецовым. Но их союз принес артистке новый опыт.

Волочкова отпраздновала с Кузнецовым Новый год, познакомилась с его сыном и побывала на Мальдивах. Вскоре она посвятила их отношениям пост в Instagram. Своим подписчикам балерина рассказала, что бойфренд пытался попиариться за ее счет.

Артистка смогла довольно быстро оправиться от разрыва. Она продолжает посещать различные шоу и не смотрится грустной. Общаясь со своими поклонниками в прямом эфире Instagram, Волочкова рассказала о делах с Сергеем. По ее словам, мужчины появляются в жизни для определенного опыта.

«Сережа появился в моей жизни для того, чтобы весело провести Новый год и съездить в романтическое путешествие на Мальдивы. Я умею расставаться с мужчинами и переводить отношения с мужчинами в дружбу. Нельзя сожалеть об ушедших отношениях, потому что они становятся уроком», — отметила балерина.

Себя Волочкова позиционирует как награду для любого мужчины. Она поблагодарила бога за все испытания, которые случились в ее жизни. Балерина заявила, что ей, как и другим людям, свойственно делать ошибки.

Анастасия Волочкова решила проработать неудачные отношения со специалистом. Но поклонники с критикой обрушились на балерину, сравнив ее с подростком, у которого бушуют гормоны.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Волочкова объяснила причину появления Сергея Кузнецова в ее жизни
сергей волочкова отношения разрыв
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