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Замгенсека НАТО Джоанэ: Украина в ближайшее время не станет членом Альянса

Политика
Замгенсека НАТО Джоанэ: Украина в ближайшее время не станет членом Альянса
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 февраля. Украина в ближайшем будущем не сможет стать членом Североатлантического альянса из-за недостатка реформ внутри страны. Об этом рассказала заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Чтобы Киев присоединился к блоку, правительство страны должно провести множество внутренних реформ. Также страны Альянса должны достичь консенсуса в вопросе принятия Украины в свои ряды, уточнила Джоанэ.

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — сообщила Джоанэ.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Будапешт наложил вето на принятие Киева в Центр кибербезопасности Альянса. Отмечается, что ко времени следующего заседания координационного совета структуры НАТО Венгрия может изменить свое мнение по Украине.

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